«Tätige Reue» – So können Österreicher die hohen Impfpflicht-Bussen abwenden

An einer Pressekonferenz in Wien informierte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mit Vertretern weiterer Parteien.

Die Impfpflicht ist in Österreich entschiedene Sache – das «Covid-19-Impfpflichtgesetz» befindet sich in der Vernehmlassung.

«Noch immer ist eine Million Österreicher nicht geimpft. Das ist zu viel!» Mit diesen Worten kündigte die österreichische Verfassungsministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP in einer Pressekonferenz den in Vernehmlassung geschickten Entwurf des kommenden «Covid-19-Impfpflichtgesetzes» an. Mit diesem soll die Impfpflicht ab Februar 2022 in Österreich fixiert werden. Neben der FPÖ und den Grünen sind auch die SPÖ und NEOS mit im Boot.