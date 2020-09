Mittlere Prämie: 316.50 Franken

Die Prämien steigen nächtes Jahr im Schnitt um 0,5 Prozent. Die mittlere Prämie beträgt schweizweit 316.50 Franken. Am meisten werden die Prämien in den Kantonen Basel-Land, Jura, Luzern, Nidwalden, Thurgau, Tessin und Wallis steigen. Wie sich die Pandemie auf die Gesundheitskosten auswirken wird, könne man noch nicht einschätzen, heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departments des Innern.