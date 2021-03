Jedes Jahr werden in der Schweiz rund 20’000 Unfälle mit Wildtieren gemeldet.

Im Kanton St. Gallen wird in mehr als der Hälfte der Fälle ein zweites oder drittes Tier erfasst.

«‹Uff, Glück gehabt› haben sich schon viele Autofahrer gesagt, wenn knapp vor ihnen ein Wildtier die Strasse überquert hat. Und dann knallt es trotzdem und ein Tier liegt schwer verletzt oder tot auf der Strasse», heisst es in einer Medienmitteilung von RevierJagd St. Gallen. Jedes Jahr werden in der Schweiz rund 20’000 Unfälle mit Wildtieren gemeldet. Auf die Frage, weshalb sie denn beim ersten Tier nicht stark abgebremst oder gar angehalten hätten, laute die Antwort der Personen am Steuer oft, dass das erste Tier die Strasse ja bereits überquert hatte, sagt Peter Weigelt, Präsident von RevierJagd St. Gallen.