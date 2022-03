Meisterrechner : So könnte der FC Zürich bereits Anfang April Meister werden

Vor der 26. Runde der Super League stellt sich die Frage, wann – und nicht ob – der FC Zürich Meister wird. 20 Minuten rechnet vor.

Meisterfeier am Sechseläuten?

In elf Partien kann noch viel passieren. Geht man aber vom idealen Szenario aus FCZ-Sicht aus, wäre die Saison am 10. April bereits entschieden. So kommts: Gewinnt Zürich die kommenden drei Spiele, unter anderem das Direktduell am 19. März bei YB, während beide Verfolger die nächsten beiden Partien verlieren und im direkten Aufeinandertreffen am 3. April nur unentschieden spielen, kann der FCZ bereits beim Auswärtsspiel eine Woche später in Genf aus eigenen Stücken Meister werden. Es sei denn, das viertplatzierte Lugano setzt in den kommenden Partien zur ultimativen Siegesserie an.