Wil: Künstliche Intelligenz generiert Zukunftsbild der Wiler Altstadt

Die Wiler Altstadt bleibt wohl laut künstlicher Intelligenz nicht immer so «alt». Christian Naef aus Wil SG hat mithilfe von künstlicher Intelligenz mögliche Bilder von der Wiler Altstadt im Jahr 3000 erstellt. Mit der Altstadt gibt es aber nur noch wenig Gemeinsamkeit. Fliegende Autos, hohe Gebäude mit abgerundeten Türmen, pyramidenähnliche Bauten und Ecken, die teils an die Grossstädte in Saudiarabien erinnern (siehe Bildstrecke oben).

Der Einfluss der künstlichen Intelligenz

Die generierten Bilder sind nicht immer ganz einwandfrei. 20 Minuten hat den Test mit weiteren Ostschweizer Städten gemacht. Während die Darstellung von Chur GR im Jahr 3000 an ein Dubai der Alpen erinnert, hat es in Appenzell im Jahr 3000 mehr Wiesen als Häuser. In der Stadt St. Gallen scheint die Digitalisierung nicht angekommen zu sein, denn die Bauten sehen den heutigen Gebäuden in St. Gallen sehr ähnlich.