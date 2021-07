Rust (D) - So könnte die neue Achterbahn im Europa-Park aussehen

Bald dürfte der Europa-Park um eine Attraktion reicher sein: Dass er eine neue Achterbahn bauen will, deutete Chef Roland Mack, im Interview mit 20 Minuten, bereits Ende Mai an. Jetzt sind erste Details zur neuen Fahranlage durchgesickert. Wie der «Schwarzwälder Bote» berichtet, soll in Zukunft eine weiterentwickelte Version der Achterbahn «Big Dipper» in Rust (D) stehen.