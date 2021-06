Marc Gerber, 20-Minuten-Reporter: «Roland Mack hat uns schon bestätigt: Es gibt eine neue Achterbahn – und diese ist auch dringend nötig. 2012 hat es mit Wodan die letzte grosse Achterbahn gegeben. Gebaut wurde sie von einer Firma in den USA, denn der Europa-Park baut keine Holzachterbahnen. Aber sie bau t ganz viele andere Bahnen. Nämlich mit Mack Rides, das ist sozusagen die interne Baufirma. Und diese bau t nicht nur für den Europa-Park, sondern auf der ganzen Welt. Darum wahrscheinlich gibt es eine Bahn aus dem Hause Mack. Die erste Variante, die gebaut werden kann, ist ein ‹ Xtreme Spinning Coaster › . Also eine Bahn, die sich selber mit den Gondeln dreht. Wieso jetzt Extreme? Weil sie auch noch über den Kopf geht und abgeschossen werden kann. In Silver Dollar City in den USA gibt es schon so eine Bahn. Sie ist sehr extrem. Das Gute ist, mit der Steuerung in der Achterbahn drin kann man die Rotationen steuern, also man kann sie wilder oder milder machen. Dafür spricht, die Bahn gibt es praktisch noch nirgends, ausser in Amerika. Aber es wird in Belgien im Plopsaland auch gerade eine gebaut. Belgien ist jetzt nicht so weit von Deutschland entfernt. Da fragt man sich, will man im Europa-Park eine Bahn bauen, die es ähnlich ein paar 100 km weit entfernt auch gibt. »