Stimme jetzt ab – Mach den Yakin – wer soll gegen Italien in der Nati-Startelf stehen?

Am Freitagabend hat Murat Yakin beim Duell gegen Italien die Qual der Wahl bezüglich seiner Aufstellung. Stimme jetzt ab, mit welcher Offensivformation die Schweiz im Showdown in Rom auflaufen soll.

1 / 5 Wen lässt Murat Yakin gegen Italien in der Offensive ran? Toto Marti/Blick/freshfocus Mario Gavranovic könnte von Anfang an spielen. Auch Ruben Vargas darf auf die Startelf hoffen. freshfocus Cedric Itten ist eine Variante für das Sturmzentrum. freshfocus

Darum gehts Am Freitagabend spielt die Schweizer Nati in der WM-Quali in einem kapitalen Spiel gegen Italien.

Besonders in der Offensive hat Nati-Trainer Murat Yakin dabei mehrere Optionen.

Mario Gavranovic, Cedric Itten, Andi Zeqiri oder Noah Okafor könnten an der Sturmspitze spielen.

Nationaltrainer Murat Yakin ist wirklich nicht zu beneiden. Der Nachfolger von Vladimir Petkovic musste seit seinem Amtsantritt bislang in jedem Spiel auf Leistungsträger verzichten und hat nun vor dem WM-Quali-Showdown in Rom gegen Italien gleich mehrere Baustellen zu beheben. Besonders in der Offensive hat Yakin nach den verletzungsbedingten Absenzen von Breel Embolo, Haris Seferovic, Steven Zuber und Christian Fassnacht die Qual der Wahl. Wir stellen einige Varianten vor, mit denen die Schweiz am Freitag (ab 20.45 Uhr live bei uns im Ticker) den Europameister schlagen könnte.

Yann Sommer im Tor, Ricardo Rodriguez auf der linken Aussenverteidigerposition, sowie Manuel Akanji als Abwehrchef sind bei Yakin gesetzt. Zudem ist davon auszugehen, dass Fabian Schär den Platz des verletzten Nico Elvedi einnehmen wird. Auf der rechten Abwehrseite duellieren sich Kevin Mbabu mit Silvan Widmer, wobei hier der Mainzer die Nase vorn zu haben scheint. Widmer stand auch beim Hinspiel gegen Italien wie beim letzten Spiel in Litauen in der Startelf. Im zentralen Mittelfeld deutet viel darauf hin, dass Denis Zakaria und Remo Freuler auflaufen werden. Xherdan Shaqiri könnte dabei die Nummer 10 einnehmen. An der Sturmspitze und auf den Flügeln bieten sich der Schweiz mehrere Möglichkeiten.

Variante 1: Gavranovic im Sturmzentrum

Nach den Verletzungen der gesetzten Angreifer Haris Seferovic und Breel Embolo ist Mario Gavranovic der routinierteste und etablierteste Stürmer im Nati-Kader. Der Kayserispor-Söldner war zuletzt wegen einer Fussprellung angeschlagen, ist für den Italien-Kracher aber wohl rechtzeitig fit und hat gute Chancen auf die Startelf. Daneben könnte Gavranovic von den schnellen Flügelläufern Renato Steffen und Noah Okafor assistiert werden.

Variante 2: Okafor im Sturmzentrum

Shootingstar Noah Okafor könnte beim Duell mit Italien womöglich auch in der Sturmspitze eingesetzt werden. Das hätte den Vorteil, dass damit auf der Aussenseite ein Platz für einen weiteren schnellen Spieler wie Ruben Vargas frei werden würde. Der zuletzt angeschlagene Gavranovic könnte dafür zunächst auf der Bank Platz nehmen und dann im Optimalfall wie an der EM gegen Frankreich als Edeljoker glänzen.

Variante 3: Konter-Taktik

Im Hinspiel gegen Italien in Basel entschied sich Murat Yakin für drei zentrale Mittelfeldspieler und wurde dafür mit einem 0:0 belohnt. Besonders Fabian Frei wusste damals zu gefallen und könnte daher auch in Rom wieder seine Chance von Beginn an bekommen. Mit Okafor und Vargas hätte die Schweiz so zwei pfeilschnelle Angreifer, die bei Konter-Situationen in die Tiefe geschickt werden könnten.

Variante 4: Zeqiri im Sturmzentrum

Nati-Trainer Murat Yakin ist bekannt dafür, dass er keine Scheu hat, überraschende Entscheide hinsichtlich der Aufstellung zu fällen. Dementsprechend könnte es durchaus sein, dass der nachnominierte Cedric Itten oder Andi Zeqiri anstelle von Mario Gavranovic oder Noah Okafor die Chance im Sturm bekommen. Falls Yakin mit drei zentralen Mittelfeldakteuren spielen lässt, dürfen auch Djibril Sow oder Michel Aebischer auf die Startelf hoffen.