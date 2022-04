Aktienmehrheit: So könnte sich Twitter gegen Musks Übernahmeversuch wehren

Nur so könne er das Potenzial der Social-Media-Plattform für Redefreiheit ausschöpfen.

Elon Musk will alle Twitter-Aktien kaufen.

Es könnte nur eine Empfehlung an die Aktionäre geben, dass sie ihre Papiere nicht verkaufen sollen.

Der Tech-Milliardär Elon Musk will Twitter kaufen und von der Börse nehmen.

Tesla-Chef Elon Musk will Twitter kaufen. Dafür bietet er 54,20 Dollar pro Aktie an. Am Donnerstagnachmittag lag der Wert einer Aktie bei etwa 46 Dollar. Nach der Übernahme wolle er Twitter dann von der Börse nehmen.