Super League: So wird YB nächsten Samstag Meister

Die Frage ist längst nicht mehr ob, sondern wann die Young Boys ihren 16. Meistertitel in trockene Tücher bringen. Bereits am kommenden Wochenende könnte dies der Fall sein.

Darum gehts Der Champagner dürfte in Bern längst kaltgestellt sein.

Doch wann knallen in der Bundesstadt die Korken?

20 Minuten rechnet die verschiedenen Szenarien vor.

Am Samstag, dem 22. April, um ca. 22.30 Uhr wird YB als Meister feststehen. So früh? Gut möglich. 20 Minuten rechnet vor.

Holt Servette diesen Samstag zu Hause gegen Lugano keine drei Punkte und die Berner schlagen am Sonntag die vom Nizza-Spiel müden Basler, kann YB am Wochenende darauf im Direktduell gegen Verfolger Servette vor eigenem Publikum den 16. Meistertitel klarmachen. Siegen die «Grenats» gegen Lugano, würde die Meisterfeier vertagt – und die Rolle der Meistermacher den Zürcher Clubs GC und FCZ zugeschoben.

Zürcher als Meistermacher?

Wie kommts: Am Dienstag, dem 25. April spielt YB auswärts bei GC, am Tag danach empfängt Servette den FCZ. Ist der Titelkampf am 22. April noch nicht entschieden, wird er es wohl am 25. oder 26. April fallen – entweder mit einem YB-Sieg im Letzigrund, oder am Folgeabend vom Sofa.

Am darauffolgenden Wochenende empfängt YB am Sonntag den FC Luzern, Servette bereits am Samstag St. Gallen. Spätestens dann dürfte die Messe definitiv gelesen sein. Gut möglich aber schon eine Woche vorher.

Heisser Kampf um Europa

Während an der Tabellenspitze das Geschehen eigentlich nur noch für die Berner Partyplaner relevant ist, bahnt sich um die Europa-Plätze 2 bis 4 ein spannender Saisonfinal an. Stand jetzt darf Servette in die CL-Quali und St. Gallen (3.), sowie Luzern (4.) dürfen um die Conference League spielen.

Dahinter lauert punktgleich Lugano (5.), gefolgt von Basel (6.) mit einem Punkt weniger und GC (7.) mit zwei Zählern Rückstand. Im Fall von Lugano, das sich zum zweiten Mal in Folge für den Cupfinal qualifiziert hat, wäre der dritte Schlussrang letztlich wohl attraktiver als der zweite.

Dies, weil bei letzterem Szenario in der zweiten Runde der CL-Quali antreten müsste und im Falle nach einer Niederlage nach 180 Minuten bereits ausgeschieden wäre. Der Cupsieg an sich würde immerhin die EL-Playoffs bedeuten – und so wäre zumindest die Gruppenphase der Conference League auf sicher.

Gibt Winti die Rote Laterne ab?

Mit Zürich (8.), Sion (9.) und Winterthur (10.) befinden sich neun Runden vor Schluss drei Teams im Abstiegskampf. Zur Erinnerung: Das Schlusslicht muss in die Barrage gegen den Dritten der Challenge League. Einen direkten Absteiger gibt es in dieser Saison aufgrund der Ligaaufstockung nicht. Aufsteiger Winti hat momentan einen Zähler Rückstand auf den Zweitletzten Sion. Hier wird sich wohl noch etwas tun. Und länger spannend bleiben als an der Spitze.

