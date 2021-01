Die Kantone entscheiden

In der Schweiz sind die Kantone verantwortlich für die Schutzmassnahmen in den Alters- und Pflegeheime n . So galt zum Beispiel in der ersten Welle im März in allen Kantonen ein Besuchs- und Kontaktverbot über mehrere Wochen, welches im Thurgau bis am 1. Mai galt, in Graubünden hingegen bis am 1. Juni. Der Bundesrat gibt zu den Schutzmassnahmen in den Alters- und Pflegeheimen Empfehlungen ab.