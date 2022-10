Rennlizenz erhalten: So wirst du zum Motorsport-Profi in der Schweiz

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Kaum anders ist es, wenn du professioneller Rennfahrender werden und nicht nur zum Spass deine Runden auf einem Track drehen willst. Bevor du dich aber an offiziellen Rennveranstaltungen hinters Lenkrad schwingen und um mehr als Ruhm und Ehre kämpfen darfst, braucht es eine sogenannte Rennlizenz. Und davon gibt es erst noch verschiedene: lokale, regionale, nationale sowie internationale. Lizenzinstruktor Freddy Barth gibt Tipps, um die Übersicht nicht zu verlieren.

1. Wende dich an den ASS als erste Anlaufstelle

Die nationale Lizenz vergibt als erste Anlaufstelle in der Schweiz der Verband Auto Sport Schweiz (ASS). Dort haben Teilnehmende zweimal jährlich die Möglichkeit, in einem Kurs die Rennlizenz zu lösen. Oder genauer gesagt, die Qualifikation zu schaffen, um eine Rennlizenz beantragen zu dürfen. Denn effektiv lösen muss man sie jedes Jahr neu. 100 bis 200 Schweizerinnen und Schweizer nehmen jährlich daran teil, Wiederholungs- respektive Auffrischungsteilnehmende inklusive.

In der Schweiz kannst du einen Kurs beim ASS machen, um deine Rennlizenz zu beantragen.

2. Erhalte deine Lizenz über eine Einzelqualifikation

Eine Alternative dazu ist die sogenannte Einzelqualifikation. Wer beispielsweise aus zeitlichen Gründen die zwei Kurse des ASS knapp verpasst hat, kann sich darüber qualifizieren. Hierbei ist die Auswahl an Terminen und auch Instruktoren deutlich grösser. In der Schweiz gibt es zahlreiche Anbietende, die Anwärterinnen und Anwärter für die Rennlizenz fit machen. «Eine Liste, auf welchen Wegen man die Lizenz machen kann, gibt es auf der Website des ASS», so Fredy Barth. Der ehemalige Rennfahrer veranstaltet heute Motorsportevents und begleitet als Lizenzinstruktor Aspiranten auf dem Weg zur begehrten Lizenz.