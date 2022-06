So kommst du an persönliche Gegenstände deiner Lieblingsinfluencer am Festival-Sommer

Welche Gegenstände dürfen an einem Festival nicht fehlen? Einige Must-haves wird es am 20-Minuten-Stand am Openair St. Gallen und Gurtenfestival zu gewinnen geben!

Der Festival-Sommer 2022 steht vor der Türe. Das sonnige Wetter der letzten Tage dürfte bei vielen Open-Air-Fans bereits grosse Vorfreude auf die kommenden Events hervorgebracht haben. Bald hat das Warten ein Ende: Vom 30. Juni bis am 3. Juli findet das Openair St. Gallen statt, kurz darauf folgt vom 13. bis am 16. Juli das Gurtenfestival – und 20 Minuten wird an beiden Events live vor Ort sein.

Am 20-Minuten-Stand unter dem Motto «Mein Ding – Dein Ding» erlebst du den Tauschgedanken hautnah. Bring einen typischen Festival-Gegenstand wie zum Beispiel ein Beanie, eine Sonnenbrille, ein Scrunchie oder Ähnliches mit, den du nicht mehr brauchst, aber anderen noch Freude macht. Die Magie erfüllt die Tauschbox – mit etwas Glück befindet sich in deiner Tauschbox sogar ein persönlicher Gegenstand deines Lieblingsinfluencers oder deiner Lieblingsinfluencerin.

Triff Nathistyle, Leonard Khalifa und Aditotoro am 20-Minuten-Stand

An unserem Stand werden sich auch in diesem Jahr wieder coole Promis tummeln. Mit dabei sein werden am Openair St. Gallen unter anderem die Influencerin Nathistyle (20) und der Tiktok-Star Leonard Khalifa (24). Am Gurtenfestival wirst du mit etwas Glück den Influencer Aditotoro (21) bei uns antreffen. Zu viel vorwegnehmen wollen wir allerdings noch nicht – am besten, du schaust vor Ort gleich selbst bei uns vorbei! Unser Festival-Team ist jeweils von zwölf bis 23 Uhr und am Sonntag von zwölf bis 18 Uhr vor Ort.