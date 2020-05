Bundesgerichtsentscheid

So kommst du ans Homeoffice-Geld

Arbeitgeber müssen den Mitarbeitern bei Homeoffice-Zwang einen Teil der Miete bezahlen. Doch nicht jeder hat Anspruch auf Entschädigung. Der Arbeitsrechtsexperte sagt, was Angestellte beachten müssen.

Schweizer Arbeitgeber müssen ihren Angestellten einen Anteil an die Wohnungsmiete zahlen, wenn sie diese im Homeoffice arbeiten lassen und ihnen keinen Arbeitsplatz im Büro anbieten. Das hat das Bundesgericht in einem wegweisenden Fall geurteilt .

Anspruch hat nur, wer unfreiwillig im Homeoffice arbeitet, wie Arbeitsrechtsprofessor Geiser sagt. In dem konkreten Fall stellte der Arbeitnehmer dem Angestellten laut Bundesgerichtsurteil keinen geeigneten Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Angestellte musste also zuhause arbeiten. In der Corona-Krise erhielt diese Arbeitsform starken Auftrieb. Speziell ist dabei jedoch, dass Homeoffice bei vielen wohl nur vorübergehend verordnet wurde. Gerichte könnten deshalb argumentieren, dass die kurzfristige Homeoffice-Zeit noch keinen Grund für eine Entschädigung darstellt. Wenn der Angestellte aber mit Frau und Kindern in einer kleinen Wohnung leben und arbeiten müsse, sei die Einschränkung so stark, dass eine Entschädigung denkbar sei. Geiser glaubt, dass Mietentschädigungen fürs Homeoffice in Zukunft selbstverständlich werden.