Der Clubhouse-Boom ebbt nicht ab. Jeder will bei der Social-Media-App zuhören oder mitreden. In die Chaträume gelangt aber man nur per Einladung. Daher melden sich viele mit ihrem echten Namen an – auch Promis wie Tesla-Chef Elon Musk oder US-Sängerin Demi Lovato, die kürzlich über die App ihr neues Album ankündigte.