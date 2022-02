So kommst du bei Schnee und Eis nicht ins Rutschen

Bei tiefen Temperaturen fallen Reichweite und Leistung von E-Autos. Was es im Winter zu beachten gibt, haben wir beim Fahrtraining von Audi in Davos gelernt.

Elektrofahrzeuge und winterliche Bedingungen sind im Normalfall eine eher verschriene Kombination. Denn mit tiefen Temperaturen fallen Reichweite und Leistung. Trotzdem verzichtete Audi bei ihrer Ice Experience in Davos auf ihre Verbrenner. Wer in einem e-tron, Q4 e-tron oder RS e-tron GT über das Eis flitzen wollte, musste vorab die Schulbank drücken.

Keine Ganzjahresreifen

Der erste Input widmete sich dem Thema Reifen: Der schwarze Gummi ist die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Strasse und im Ernstfall die schicksalsentscheidende Komponente. Trotzdem schreibt der Gesetzgeber keine saisonspezifischen Pneus vor. Für Jan Becker, Ex-Rennfahrer und Audi-Instruktor, ist klar, dass in einem Land wie der Schweiz Ganzjahresreifen keine Option sind: «Ein Ganzjahresreifen ist einem Saisonreifen bei Temperaturspitzen – egal ob im Plus- oder Minusbereich – in puncto Haftung, Traktion und Bremsweg unterlegen», so Becker. Dabei trägt nicht allein die Profiltiefe, sondern auch das Alter des Reifens zu dessen Performance bei. «Übrigens gilt dies auch für Quattro-Fahrer», scherzt Becker und erklärt weiter: «Ein 4x4-Fahrzeug erreicht durch die Kraftaufteilung eine bessere Traktion, diese sollte nicht durch schlechte Bereifung verloren gehen.»

Der Audi RS e-tron GT ist das erste vollelektrische RS-Modell der Marke und mit 598 PS im Overboost das stärkste Serienfahrzeug der Ingolstädter. Audi

Hinsetzen – aber richtig

Sind die Fahrzeugkomponenten für eine Fahrt im Winter ausgelegt, darf man hinter das Lenkrad. Hier gilt: Wer richtig steuern will, muss richtig sitzen. Dabei ist es wichtig, dass die Füsse die Pedalerie auch mit angewinkelten Beinen stets gut erreichen. Nur so kann eine maximales Drauftreten auf die Bremse garantiert und das Verletzungsrisiko bei einem Auffahrunfall minimiert werden. Ähnlich verhält es sich im oberen Körperbereich: Die Rückenlehne muss so eingestellt sein, dass die Schulterblätter auch bei grossem Lenkeinschlag den Kontakt zum Sitz nicht verlieren. Die Arme sollten ebenfalls etwas angewinkelt sein. So wird der mögliche Lenkwinkel und mit ihm die Ausweichmöglichkeit vergrössert und die Reaktionszeit verbessert.

Eine optionale Allradlenkung sowie eine Dreikammer-Luftfederung mit geregelter Dämpfung sollen dem 2,3 Tonnen schweren Audi auch querdynamische Talente mit auf den Weg geben. Audi

Schieben statt ziehen

Apropos Lenkung: «Vor allem im Winter hat progressives Lenken höchste Priorität. Die Führhand sollte stets die kurvenäussere sein. Das Lenkrad will immer geschoben und nie gezogen werden», führt Becker aus. Andernfalls riskiert man durch ein ruckartiges Ziehen, dass das Auto untersteuert. «Wenn die Vorderräder quer stehen und zu rutschen beginnen, hat man ähnlich viel Kontrolle über das Fahrzeug wie über einen Davoser-Schlitten», fügt Becker an. Kommt man trotz aller Vorsichtsmassnahmen auf einer Strasse bergab in die Bredouillen, ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung die Räder zeigen. Denn: Irgendwann kommt der Punkt, wo die Reifen wieder greifen. Stehen sie dann noch immer quer, wirds gefährlich.

Für den Audi e-tron Sportback gibt der deutsche Fahrzeugbauer eine Reichweite von 347 und 446 Kilometern an. Audi

Rekuperation hilft nur reichweitentechnisch

Stichwort Gefahr: E-Fahrzeuge sind beim Bergabfahren auf einer verschneiten Passstrasse klar im Vorteil, wie der Praxistest zeigt. Das Zauberwort lautet Rekuperation. Vor allem wenn sich diese wie bei unseren E-Testfahrzeugen über «Schaltwippen» in ihrer Stärke verstellen lässt. Je nach Stufe bremst die zur Stromzurückgewinnung angedachte Funktion das Fahrzeug unterschiedlich stark ab. Ein komplettes Blockieren der Achse ist aber unmöglich – zumindest bei den Ingolstädtern. Hier bremst die Rekuperation stufenunabhängig gefühlvoller, als es die Fussbremse erlaubt. «Natürlich erfordert es etwas Mut, bergab bei vereister Strasse die Füsse von der Bremse zu nehmen, das Resultat spricht aber für sich», so Becker. Und tatsächlich: Vom Gasthaus zur Tschuggen bis nach Davos-Dorf musste die Bremse lediglich einmal getätigt werden. Und dass nur, weil ein Schneesturm jegliche Sicht nahm und eine Weiterfahrt der Fahrzeugkolonne für kurze Zeit verunmöglichte.

Keine Probleme dank logistischer Meisterleistung

Beim gemeinsamen Mittagessen zogen die Besucher erste Resümees: Der Grossteil ist begeistert. Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Ist ein E-Fahrzeug für ein Winterfahrtraining besser geeignet als sein Verbrenner-Pendant? Becker beantwortet die Frage wie folgt: «Unter den Aspekten Traktion, Leistungsentfaltung und Dosierbarkeit bevorzuge ich unterdessen Elektroautos. Es ist auch physikalisch erklärbar, dass E-Fahrzeuge in puncto Traktionskontrolle besser abschneiden als ein Verbrenner. Letzterer ist nämlich deutlich träger in seiner Reaktion.» Ein gewisser Nachteil findet sich jedoch in der Möglichkeit zum Laden wieder. Anders als der Grossteil der Schweiz sind die optimalen Orte für Winterfahrtrainings – also Pässe und Bergstrassen – noch etwas knapp erschlossen. Es gibt zwar vereinzelte Ladestationen, welche ein Durchreisen oder Winterferien problemlos ermöglichen, eine ganze Fahrzeugflotte – wie sie hier gebraucht wird – mehr oder weniger gleichzeitig zu laden, gleicht jedoch einer logistischen Meisterleistung. «Diese Herausforderung wird in den nächsten Jahren aber deutlich abnehmen», versichert Becker.

Driften mit fast 600 PS

Heiss zu und her ging es auch bei der Driftübung. Hierfür griff Audi zu ihrem E-Flaggschiff: dem 598 PS starken RS e-tron GT, mit welchem es eine Pilone im gleichen Abstand zu umkreisen galt. Der Profi zeigte es vor, die Laien taten es, sofern das Gegenlenken klappte, mehr oder weniger gleich. «Natürlich geht es beim Fahrtraining auch um den Spass. Die oberste Instanz sollte aber immer die Fahrzeugkontrolle und -beherrschung sein», teilte Becker über das Funkgerät mit. Damit spielt er darauf an, dass Drifts erst nach einer Provokation seitens des Fahrers erfolgen. «Selbst bei leistungsstarken Fahrzeugen mit Heckantrieb sorgen das Fahrwerk und die Bereifung in Normalfall dafür, dass das Heck nicht ausbricht», erklärt der Instruktor weiter. Trotzdem ist es wie beim Untersteuern wichtig, dass man weiss, wie man im Ernstfall zu reagieren hat. «Nach bestandener Führerscheinprüfung, egal in welchem Land, kriegt man nur die Bescheinigung, dass man im Strassenverkehr «mitmachen» darf. Ob und wie es richtig funktioniert, wird dann meistens autodidaktisch gelernt», so der Ex-Rennfahrer. Aber: Vor dem Hintergrund, dass eine Gefahrensituation nur die eine Chance bietet, richtig zu reagieren, lohnt sich ein Fahrtraining für jedermann. Oder um in den Worten des Instruktors zu schliessen: «Wenn ich eine Sache besser kann, egal ob Bergsteigen, Ski- oder Autofahren, dann mache ich diese sicherer.»

zvg Jan Becker ist ehemaliger Ralley-Pilot. Heute gibt er seine Erfahrungen als Audi-Instruktor an seine Gäste weiter.