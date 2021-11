So kommst du fit und happy durch die Adventszeit

In der kalten Jahreszeit warten an jeder Ecke kleine und grosse Verführungen von Köstlichkeiten. Natürlich ist eine Joggingrunde sinnvoll, um Mailänderli und Zimtsterne abzubauen, aber mal ehrlich: Dafür fehlt manchmal die Motivation. Aber keine Sorge: Auch andere kleine Tipps helfen, dich fit und gesund zu fühlen. Vielleicht hast du ja Lust, den einen oder anderen umzusetzen, viel wichtiger ist aber: Geniesse diese Zeit mit allem, was dazugehört und schaue auf dich!