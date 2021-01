fitness : So kommst du im neuen Jahr in die Gänge

1. Raus aus den Federn

Draussen ist es grau, nass und kalt. Da ist es ganz besonders verlockend, sich die Decke über den Kopf zu ziehen oder das ganze Wochenende auf der warmen Couch zu verweilen. Gerade im Homeoffice ist es äusserst wichtig, seinen Tagesablauf gut zu strukturieren – auch am Wochenende. Versuche, täglich ungefähr zur gleichen Uhrzeit aufzustehen, auch am Sonntag. Die Struktur hilft dir, längerfristig in die Gänge zu kommen.

2. Tanke Licht

Der wichtigste Auslöser für den so genannten Winterblues ist meist Lichtmangel. Schliesslich verbringen wir die Wintertage überwiegend in geschlossenen Räumen ohne Sonnenlicht. Unser Gehirn interpretiert diesen Lichtmangel als Nacht und schüttet dabei das Schlafhormon Melatonin aus. Das macht uns müde, stellt die innere Uhr auf Winterruhe, drückt auf unsere Stimmung und die Produktion des Glückhormons Serotonin im Körper nimmt ab. Serotonin sorgt für die gute Stimmung bei Tageslicht, wie wir es von hellen Sommertagen kennen.

Folge also der alten Erkenntnis und tanke Licht in der Natur: Schon ein zügiger Spaziergang von einer Dreiviertelstunde oder lockeres Jogging bei Tageslicht helfen spürbar, deine Stimmung zu heben. Gehe auch an grauen, ungemütlichen Wintertagen so oft wie möglich ins Freie. Je heller es draussen ist, desto besser. Denn über die Nervenbahnen deiner Augen signalisiert das Tageslicht dem Gehirn die Botschaft, weniger vom Schlafhormon Melatonin auszuschütten. Und ganz nebenbei: Mit einer Begleitung macht das Ganze sogar doppelt Spass.

Raus mit euch! Zu zweit macht der ausgiebige Spaziergang oder das Joggen an der frischen Luft noch mehr Spass. Olya Kobruseva / Pexels

3. Bewegung macht glücklich

Ausdauersportarten verbessern deinen Gemütszustand nachweislich. Wieso? Ganz einfach: Bei langandauernder gleichmässiger Bewegung bilden sich in deinem Zwischenhirn Glückshormone wie Serotonin und Endorphin. Schon während des Trainings spürst du dadurch ein inneres Wohlbefinden und deine trübe Stimmung löst sich mit der Zeit in Heiterkeit auf. Versuche möglichst drei bis vier Mal pro Woche zu trainieren. Je öfter du sanfte Sportarten betreibst, desto mehr Glücksgefühle entwickelt dein Körper. Die Stimmung steigt durch die körperliche Aktivität schneller und länger anhaltend. Hervorragend geeignet sind Walking oder Jogging.

4. Tageslicht statt Pizza und Pommes

Ob mit einem Spaziergang, einer Walking- oder Joggingrunde – Hauptsache, du bewegst dich bei Tageslicht und bringst deinen Kreislauf in Schwung. Gönne dir also statt Pizza und Pommes eine grosse Portion Tageslicht an der frischen Luft. Fast Food ersetzt du bestenfalls mit einer grossen Portion Gemüse. Im Winter sind Kohlarten wie Brokkoli, Blumen-, Rosen-, Weiss- oder Rotkohl wahre Wunderwaffen. Ergänzt mit einer ausreichend grossen Protein-Portion stärkst du damit dich und dein Immunsystem: Von Ei, über Käse, bis hin zu Tofu, Hülsenfrüchten oder Poulet – was immer dein Herz begehrt.

Markus Ryffel ist ehemaliger Spitzenläufer. Der Olympia-Silbermedaillengewinner organisiert mit seiner Firma Markus Ryffels Laufsportevents, Aktivferien, Workshops, Marathonreisen und Privatcoachings.