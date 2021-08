Young Boys in der Königsklasse : So kommst du jetzt an Tickets für das Champions-League-Abenteuer von YB

1 / 4 YB hat es geschafft. Zum zweiten Mal haben sich die Berner für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Freshfocus/Claudio De Capitani Am 14. September treten sie gegen das grosse Manchester United an. Freshfocus/Claudio De Capitani Für den Ticketverkauf gibt es vier Phasen. Freshfocus/Claudio De Capitani

Darum gehts Nach drei Qualifikationsrunden schafft es der Schweizer Meister zum zweiten Mal in die Gruppenphase der Champions League.

Für die Spiele in der Königsklasse sind nun Tickets erhältlich – jedoch nicht auf die übliche Art und Weise.

In vier Phasen können Fans ihre Billette für die Champions-League-Matches ergattern.

Am 14. September ist es soweit: Die Young Boys nehmen zum zweiten Mal nach 2018/19 an der Gruppenphase der UEFA Champions League teil. Das Team von YB-Trainer David Wagner eliminierte in der Qualifikation zuerst Slovan Bratislava (Slowakei), dann Cluj (Rumänien) und in den Playoffs den ungarischen Meister Ferencváros. Jetzt sind die Gegner eine Nummer grösser: Zum Auftakt gehts gleich gegen Manchester United.

Am 3. September beginnt der Ticketverkauf für die Gruppenphase. Der Verkauf ist in vier Phasen aufgeteilt; In den ersten drei kommen ausschliesslich Packages für alle drei Heimspiele in den Verkauf, während in der vierten Phase Tickets für die einzelnen Spiele erhältlich sind. Die Saisonkarten sind für diese Spiele nicht gültig. Saisonkartenbesitzerinnen und -besitzer haben jedoch ein Vorkaufsrecht auf ein Package.

Erste Phase

Die erste Phase startet am 3. September um 8.00 Uhr und endet am 7. September um 18.00 Uhr und ist für die treusten Fans gedacht. Denn in dieser Zeitspanne können Abo-Besitzerinnen und -Besitzer mit 20 Prozent Rabatt pro Saisonkarte ein Package auf ihrem Saisonkartenplatz erstehen. Fördermitglieder können im Online-Aboshop ein Package erwerben, jedoch ohne Rabatt.

Zweite Phase

In der zweiten Phase, die am 8. September um 12.00 Uhr beginnt, dürfen Abo-Besitzerinnen und -Besitzer und Fördermitglieder im Online-Aboshop maximal zwei zusätzliche Packages erwerben. Hier gilt das «de Schneller isch de Gschwinder»-Prinzip; die Packages sind solange erhältlich, wie sie noch verfügbar sind.

Dritte Phase

Am 9. September um 12.00 Uhr wird die dritte Phase eingeläutet. Es findet ein öffentlicher Verkauf von maximal zwei Packages pro Kundin oder Kunden statt. Sie kommt nur dann zum Zuge, wenn nach den ersten beiden Phasen noch Packages vorhanden sind.

Vierte Phase

Mit der vierten Phase, die am 10. September startet, wird der Einzelticket-Verkauf für das erste Heimspiel eröffnet. Eine Kundin oder ein Kunde kann maximal zwei Tickets ersteigern. Auch diese Phase findet nur statt, wenn nach dem Package-Verkauf noch Billette verfügbar sind oder welche aus dem UEFA-Kontingent freigegeben werden.

Das sind die Corona-Regeln für die Heimspiele Der Fussballclub weist darauf hin, dass keine E-Tickets verfügbar sein werden. Aus Sicherheitsgründen können Billette nur auf Postversand bestellt werden. Ausserdem ist ein Platzwechsel oder der Umtausch in einen anderen Sektor nicht möglich. Schliesslich beinhaltet die Pandemieregelung des BSC Young Boys eine Zertifikatspflicht für alle Spiele. Auch das Vorweisen eines offiziellen Lichtbildausweises ist beim Eintritt ins Stadion obligatorisch. Des Weiteren bittet der Club die Fans, frühzeitig anzureisen. 120 Minuten vor Anpfiff werden die Tore zum Stadion geöffnet.

