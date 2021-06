Extraflug, Fan-ID, Tickets - So kommst du jetzt noch zum EM-Viertelfinal nach Russland

Fans können noch online Tickets zum Spiel in Russland kaufen.

Es könnte die letzte Möglichkeit sein, die Schweizer Nati live zu erleben. Denn Halbfinal und Final sind in London, wo für Einreisende die Quarantänepflicht gilt.

Am Freitag spielt die Schweiz im Viertelfinal im Krestowski-Stadion in Sankt Petersburg.

Die Schweizer Nati spielt am Freitag im EM-Viertelfinal in St. Petersburg.

Am Freitag spielt die Schweizer Nati den Viertelfinal gegen Spanien im russischen St. Petersburg. Anstoss ist um 18 Uhr. Wer live dabei sein will, hat dazu immer noch die Chance. 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zum Viertelfinal-Trip für Fans.

Kann ich jetzt noch Tickets kaufen?

Welche Tickets gibt es noch?

Das Krestowski-Stadion in Sankt Petersburg bietet normalerweise Platz für 68’000 Zuschauer. Wegen Corona ist aber nur die Hälfte erlaubt. Die Schweizer Fans bekommen wohl wie bei den letzten Spielen Tickets der zentral gelegenen Kategorie 1 , wie es bei Travelclub heisst. Die Preise sind noch nicht bekannt, dürften aber wohl etwas höher sein als beim Achtelfinal gegen Frankreich, als ein Ticket 185 Euro kostete.

Welche Flüge gibt es nach St. Petersburg?

Ab Zürich fliegen mehrere Airlines nach St. Petersburg. Der reguläre Swiss-Flieger landet rechtzeitig zum Spiel um 13.25 Uhr in der russischen Hafenstadt. Dazu prüft die Swiss, ob sie Extraflüge anbieten soll, wie es auf Anfrage heisst. Helvetic Airways führt mit dem Partner Travelclub einen Sonderflug durch. Abflug ist am Freitag um 8 Uhr. Die Rückreise ist am Sonntag.