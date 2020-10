So kommst du mit deinem eigenen Auto auf die Rennstrecke

In den Anfangstagen des Motorsports waren Rennfahrer und Gentleman Driver noch verwegene Helden, die auf eigener Achse zur Rennstrecke fuhren. Damals eine echte Herausforderung, waren Sportwagen zu jener Zeit nämlich nicht wirklich für den Alltag gedacht und schwierig zu bändigen. Heute ists meist umgekehrt: Die meisten sind mittlerweile so perfekt, dass sie (fast) nur noch im Alltag gefahren werden, aber nicht mehr auf der Rennstrecke.

Mit dem eigenen Auto anmelden

Alltagstauglicher Alleskönner

Wir sind mit einem Porsche 911 Turbo S, den der Hersteller uns für diesen Trackday zur Verfügung gestellt hat, von Stuttgart direkt zur Rennstrecke im Elsass gefahren. Schon auf der Autobahn zeigt sich: Der neue Top-Elfer ist bequem wie eine Limousine. Einsteigen, losfahren und wie im Flug komme ich absolut entspannt in Anneau du Rhin an.

Erfahrene Instruktoren vor Ort

Am nächsten Morgen gehts dann nach einem Sicherheitsbriefing los. Alle Teilnehmer erhalten eine Einführung, was beispielsweise die einzelnen Flaggen der Streckenposten bedeuten und was auf der Rennstrecke erlaubt ist und was nicht. Erstteilnehmer bekommen darüber hinaus grundlegende Infos zur Fahrdynamik, können spezielle Einführungsrunden hinter einem Instruktor machen und dürfen ein kurzes kostenloses Personal Coaching in Anspruch nehmen, um sich von Anfang an sicher auf der Strecke und im Verkehr zu bewegen zu können.