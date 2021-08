Psychologische Tipps: So kommst du mit Leuten klar, die du nicht magst

1. Suche das Gute

Mach es dir zu einer kleinen sportlichen Aufgabe, in all deinen Gegenübern etwas zu erkennen, was du an ihnen schätzt. Das kann ein gutes Organisationsvermögen oder ein cooler Musikgeschmack sein. Schau, dass du dich in gemeinsamen Gesprächen auf das fokussierst, was euch verbindet, anstatt dich immer wieder darauf zu fixieren, was dich am Gegenüber eh schon nervt.