Jetzt kommen die Corona-Schnelltests für Zuhause auch in der Schweiz. Vorerst allerdings nur in Apotheken. Und so funktioniert der Bezug.

Gratis in der Apotheke : So kommst du zu deinen Corona-Selbsttests

1 / 8 Ab 7. April gibt es Covid-19-Tests für Zuhause auch in der Schweiz. imago images/MedienServiceMüller Die Tests werden hierzulande aber nur in Apotheken erhältlich sein. imago images/Jochen Tack Denn die Selbsttests können nur über die Krankenkassenkarte gratis bezogen werden. imago images/Michael Weber

Darum gehts Ab dem 7. April gibt es Corona-Selbsttests auch hierzulande.

Erhältlich sind sie in Apotheken.

Denn die Tests können nur über die Krankenkasse bezogen werden.

Jetzt werden Covid-19-Tests für Zuhause auch in der Schweiz eingeführt: Ab dem 7. April sollen die Selbsttests zur Verfügung stehen. Anders als in den Nachbarländern sind die Tests hierzulande dann aber nur in der Apotheke erhältlich. Denn die Selbsttests können nur über die Krankenkassenkarte gratis bezogen werden.

Der Bezug ist rationiert. Gegen Vorweisen der Krankenkassenkarte erhält jede Person pro Monat ein Set mit fünf Tests. Der Bund übernimmt sämtliche Kosten. Mehr Tests gegen Bezahlung zu erwerben ist nicht möglich, wie der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse dem «Tages-Anzeiger» erklärt. Jedoch kann für Familienangehörige oder Drittpersonen ein Testkit bezogen werden. Voraussetzung: Man hat die Krankenkassenkarte der jeweiligen Person bei sich.

Nur ein Selbsttest zugelassen

Ein weiterer Grund, weshalb die Tests nur in Apotheken bezogen werden können, ist, dass es im Moment noch zu wenige davon gibt. Zugelassen ist bislang nur jener von Roche. Zum Vergleich: In Deutschland sind es bereits deren 20, die auch in Discountern oder online gekauft werden können. Sie sind jedoch nicht gratis. Wann Selbsttests auch für den Detailhandel in der Schweiz zugelassen werden, ist laut BAG noch unklar.

Für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse ist die jetzige Art der Verteilung nicht die optimale Lösung. Um die Kits schnell unters Volk zu bringen, gebe es schlicht zu wenige Apotheken, meint Roger Wehrli zum «Tages-Anzeiger» und fragt sich: «Warum verschickt der Bund die Testkits nicht per Post?» So wie zum Beispiel die Jodtabletten, die an alle Einwohner, die sich im Gefahrenbereich eines Atomkraftwerkes befinden, gratis per Post zugestellt werden.