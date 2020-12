So kommt bei euch endlich Vorfreude aufs Fest auf

Mitte Dezember, dritter Advent, das schönste Fest des Jahres steht quasi direkt vor der Tür. Aber nach all den Turbulenzen in diesem Jahr will bei euch einfach keine Festtagsstimmung aufkommen? Nicht gleich verzagen – wir helfen nach!

Fast alle von uns haben diesen einen Freund, der beginnt schon kurz vor Halloween euphorisch über Weihnachten zu reden, Guetsli-Back-Dates zu planen und Glühwein auf Vorrat zu kaufen. Diejenigen, die besagten Freund nicht haben, sind meistens selbst er. Und so sind die einen wahnsinnig aufgeregt, die anderen regen sich wahnsinnig auf – doch am Ende freuen sich alle irgendwie auf Weihnachten.

2020 sieht das (wie so vieles in der aktuellen Zeit) etwas anders auf. Wir sind mit stagnierenden Fallzahlen beschäftigt, mit kranken Partnern oder Freunden, mit dem Job, um den wir bangen. Natürlich ist all das verständlich. Viele Dinge sind wichtiger als ein mit Kugeln behängter Baum. Wir finden aber: Gerade jetzt haben wir alle etwas Weihnachtszauber verdient. Und auf den müssen wir nicht einfach hoffen. Wir können aktiv daran arbeiten! Wie das geht?

Secret Santa spielen

Das Schöne ist ja: Man muss gar nicht zwingend etwas für sich selbst tun, um sich festlich-fröhlich zu fühlen. Wer zu viele Guetsli daheim hat, verpackt einige und verschenkt sie inkognito an Nachbarn (ein Hoch auf das Milchkästli). Zeichnen entspannt euch? Kreiert Weihnachtskarten, schreibt etwas Nettes drauf und werft sie auf dem Weg zum Supermarkt in zufällige Briefkästen. Mit einer kleinen Geste den Tag eines anderen besser zu machen, gibt euch garantiert ein mindestens ebenso gutes Gefühl (und excuse us, aber wie schön wäre es, selbst so eine Überraschung zu bekommen?).

Sich mit Kindern umgeben

Der absolut sicherste Weg, auf der Stelle zurück in die Zeit zu kommen, in der Weihnachten das Allergrösste war? Sich mit Kindern umgeben! Aufgrund der aktuellen Situation geht das natürlich gerade nicht im Übermass (also, vorausgesetzt ihr arbeitet nicht in einer Kita), aber wenn es einen kleinen Menschen in der näheren Verwandtschaft gibt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn wieder mal zu treffen. Und mit ihm über das Weihnachtswunder zu reden, das Christkind, den Samichlaus, der gerade Geschenke vorbei gebracht hat – wetten, ihr seid danach auch richtig glücklich?

Die Erwartungen runterfahren

Dieses Weihnachten soll das Schönste, Harmonischste und Herzerwärmendste von allen werden? Wir sagen das nur sehr ungern, aber: Verabschiedet euch besser von diesen Gedanken. Nicht, weil sie von vornherein ausgeschlossen sind. Wenn endlich kein Drang mehr besteht, die immer nörgelnde Grosstante oder den grimmigen Cousin einzuladen, könnte es dieses Jahr durchaus etwas angenehmer werden als üblich. Aber: Wer ohne Erwartungen an das Fest lebt, kann sich auf das hier und jetzt konzentrieren. Die Lichter, die Mandarinen und Nüsse auf einem grossen Teller, die Menschen, die man liebt und schon jetzt treffen kann. Und statt auf diesen einen Tag zu warten, auch die Zeit vor Heiligabend geniessen.

Tage zählen

Erwartungen sind kontraproduktiv, ja. Aber Vorfreude ist etwas anderes. Wenn wir von zehn an herunterzählen, ist das immer irgendwie aufregend. Fliegt gleich jemand ins All? Gibt einen Silvesterkuss? Ist 2020 endlich vorbei? Noch nicht ganz – aber dafür lohnt es sich bereits jetzt, die Tage bis Weihnachten als Countdown zu sehen. Kennt ihr das Lied: «Morgen Kinder, wirds was geben?» Eh. Habt ihr es damals auch immer mit der Anzahl der Tage gesungen, die ihr noch bis Weihnachten hattet? Sowieso. Und, war es das Coolste, wenn man am 23. Dezember endlich «einmal werden wir noch wach» singen konnte? Absolut. Zeit, wieder damit anzufangen.

Zelebriert das Gute an der Zeit