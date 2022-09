Wieder mit grossem V8: So kommt der neue Mustang – auch zu uns!

Mit seinem Elektro-SUV namens Mustang Mach-E hat Ford zunächst die riesige Fan-Gemeinde des legendären Modells in Panik versetzt. Nun kommt eine fette Beruhigungspille: Ford legt den Klassiker unter den Muscle Cars abermals neu auf. Und eine gute News gibt es gleich vorweg: Der Mustang bleibt sich dabei treu!

Denn auch in der siebten Generation setzt das Pony-Car auf aggressives Styling und massig V8-Power. Die Amis legen sogar noch einen drauf: Erstmals wird es eine besonders kräftige «Dark Horse»-Performance-Variante geben. Auf Elektrifizierung verzichten Coupé und Cabrio hingegen zunächst. Bestellbar ist der Sportwagen hierzulande voraussichtlich ab Spätsommer 2023.

Auf dem neuesten Stand

Optisch orientiert sich der Zweitürer in der Neuauflage am Vorgängermodell: Lange Motorhaube, grosser Kühlergrill, kantige Kotflügel und böse blickende Scheinwerfer prägen den muskulösen Auftritt. In den Innenraum zieht ein grosser, leicht konkaver Breitwandbildschirm ein, der sich von der Mittelkonsole bis hinters Lenkrad streckt. Statt runder Luftdüsen gibt es nun eckige, generell ist das Interieur etwas kantiger geraten als zuletzt. Auf neusten Stand gebracht, haben die Amerikaner das Infotainmentsystem, das nun auch über Over-the-Air-Update aktualisiert werden kann.