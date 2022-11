Auf Twitter trauern Fans um den erschossenen US-Rapper Takeoff

Migos-Bandmitglied Takeoff ist bei einer Schiesserei in Houston ums Leben gekommen. Das Netz trauert um den 28-jährigen US-Rapper.

1 / 5 Grosse Trauer um Takeoff! WireImage Der US-Rapper ist 28-jährig gestorben. imago images / UPI Photo Er kam bei einer Schiesserei in Houston ums Leben. imago images/MediaPunch

Darum gehts Der US-Rapper Takeoff ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Er wurde bei einer Schiesserei in Houston tödlich getroffen.

Takeoff ist vor allem als Mitglied der erfolgreichen Rap-Gruppe Migos bekannt.

Fans des Musikers sind geschockt und teilen Unmut, Trauer und Anteilnahme auf Twitter.

Traurige Nachricht aus der Rapper-Szene: Takeoff ist mit gerade einmal 28 Jahren gestorben. Wie TMZ.com berichtet, habe der tödliche Vorfall in der Nacht zum 1. November um kurz nach 2.30 Uhr (Ortszeit) stattgefunden. Demnach habe die Polizei einen Anruf erhalten, dass ein Mann in einem Bowling-Center in Houston erschossen wurde.

Takeoff, der mit bürgerlichem Namen Kirshnik Khari Ball heisst, und sein Kumpel sowie Bandkollege Quavo sollen dort Würfel gespielt haben, als ein Streit ausbrach und jemand das Feuer eröffnete. Der Rapper wurde dem Bericht zufolge noch am Tatort für tot erklärt. Die Fassungslosigkeit über den Vorfall ist bei seinen Fans gross.

Erste Reaktionen

«Was zur Hölle, Takeoff wurde einfach erschossen. Was ist das denn für eine kranke Sch***** in den USA?! Jetzt werden nicht nur irgendwelche Untergrund-Rapper, die in Gangs sind, getötet, sondern auch Superstars. Damit komme ich echt nicht klar», schreibt ein User.

Ein weiterer Twitter-User meint: «Als ich ein Kind war, war es eine grosse Sache, wenn Stars wie Tupac oder Biggie erschossen wurden. Solche Ereignisse waren eine Seltenheit. Jetzt passiert das jeden zweiten Monat. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele grosse Künstler auf diese Weise getötet werden – und das wegen eines Würfelspiels?!? Einfach nur sinnlos. Ruhe in Frieden, Takeoff.»

Gleicher Meinung ist ein anderer User des Kurznachrichtendienstes: «Gefühlt jeden Monat stirbt ein bekannter Rapper in den USA, so krank und traurig! Ruhe in Frieden, Takeoff.»

«Sind wir so desensibilisiert?»

«Ich weiss nicht, aber Aufnahmen zu sehen, in denen Takeoffs lebloser Körper und ein schreiender Quavo zu sehen sind, ist nichts, was irgendjemand von uns sehen müsste», sagt eine Nutzerin zu den zahlreich geteilten Clips und Fotos in den sozialen Medien, die den leblosen Körper des Rappers neben einer Blutlache liegend zeigen sollen. Sie fragt sich: «Sind wir so desensibilisiert, dass wir absolut alles auf Video aufnehmen und teilen müssen?»

Anteilnahme zeigt Musikerin und Podcasterin Candiace (35): «Ich möchte der Familie und den Freunden von Takeoff mein tiefstes Beileid aussprechen. Dies sollte nicht eure Realität sein. Ich sende meine Gebete an euch alle.»