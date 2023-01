Der Offroad-SUV Ford Bronco im Test

So ein Steinbruch ist nur was für Hartgesottene. Er ist kalt, rutschig und dreckig. Genau richtig für den neuen Ford Bronco. Wenige Minuten vom mondänen Skiort Kitzbühel entfernt, befindet sich ein Hartsteinwerk. Seit 1955 wird hier Grünstein abgebaut. Dank seiner Druckfestigkeit und Zähigkeit kommt er vor allem in Asphaltböden, Bahnschotter und Edelsplitten zum Einsatz – der ideale Untergrund als für einen Offroad-Test mit dem neuen Ford Bronco.

Von Wildpferden und Bergziegen

In den USA ist der SUV seit 1966 eine Ikone, hierzulande betritt der Bronco Neuland. Mit der Neuauflage des Allroaders kommt die «Bergziege» nun auch nach Europa. Aber warum Bergziege? Broncos sind doch Wildpferde. Richtig, aber in den USA kennt man den Bronco auch als Goat, also Ziege: Die vier Buchstaben stehen für «Goes Over Any Terrain», was so viel bedeutet wie «Kein Terrain ist ihm zu schwierig». Passt auch besser – denn Wildpferde sind vermutlich nicht die besten Kletterer.