So krass war Sidos Absturz nach der Trennung von Charlotte Würdig

Mit Skandalen und mit Totenkopfmaske wurde Sido Anfang der 2000er bekannt. Inzwischen hat der Familienvater beides hinter sich gelassen. Und doch befand er sich bis vor kurzem weiter im Clinch mit sich selbst. «Ich hatte so einen Zwist in mir zwischen Sido und Paul», erklärt er im Interview mit «Playboy» und meint damit sein bürgerliches Ich. «Da ist so ein 20-Jähriger in mir, der aufgehört hat zu existieren. Ich war für jeden Sido und musste immer Sido sein. Das hat mich als Privatperson sehr einsam gemacht. Ich habe mich unverstanden und ungesehen gefühlt. Das wurde dann mein Problem», erzählt er weiter.