In Biel BE fehlen vermehrt Marken der draussen deponierten Abfallsäcke. Das Problem ist schweizweit bekannt. Nun ergreifen Gemeinden Massnahmen, um dagegen anzukämpfen.

Vermehrtes Problem : So kreativ versuchen Diebe, Abfallmarken zu klauen

1 / 4 In Biel entfernen Unbekannte vermehrt Vignetten von den Abfallsäcken. Tamedia / Enrique Muñoz García Bewohnerinnen und Bewohner, die davon betroffen sind, vermuten, dass jemand diese Marken weiterverkauft. Tamedia / Enrique Muñoz García Die Stadt kann diese Vermutung nicht bestätigen: «Wir können nur feststellen, ob auf dem Entsorgungsgut eine Vignette vorhanden ist oder nicht.» Tamedia AG

Darum gehts Zahlreiche Bieler Bürgerinnen und Bürger melden, dass seit einiger Zeit die Abfallmarken von ihren Säcken abgelöst werden.

Ein Bewohner geht davon aus, dass die Etiketten weiterverkauft werden. Die Stadt kann diese Vermutung nicht bestätigen.

In Kriechenwil hatten Bewohnerinnen und Bewohner sogar Briefe von Betrügerinnen und Betrügern gekriegt, in denen sie darüber informiert wurden, dass die Abfallvignetten nur noch via SMS gekauft werden könnten.

Zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Biel ist aufgefallen, dass die Vignetten an den Abfallsäcken immer öfter von unbekannten Personen entfernt wurden. In Biel lassen sich diese mühelos entfernen, ohne dabei kaputt zu gehen. Pino Scuro, der seit 20 Jahren in der Stadt lebt, vermutet, dass jemand die Marken weiterverkauft. «Das lohnt sich, immerhin kostet ein Bogen mit zehn Stück 16 Franken.» Es müsse zudem mit einer Busse von bis zu 300 Franken gerechnet werden, wenn die Marke auf dem Müllsack fehlt, man verwarnt wurde und weiterhin erwischt wird.

Im vergangenen Herbst erhielt er ein Schreiben der Stadt, in dem ihm eine Busse von 210 Franken zugeteilt wurde. «Ich traute meinen Augen nicht.» Der Grund: In einem Abfallsack ohne Vignette wurde auf einem Brief seine Adresse gefunden, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

«Woher die Marke kommt, sehen wir nicht»

Die Stadt kann die Vermutung, die Marken würden gestohlen und dann weiterverkauft werden, nicht bestätigen: «Wir können nur feststellen, ob auf dem Entsorgungsgut eine Vignette vorhanden ist oder nicht», sagt Thomas Wolf, Leiter Abfallbewirtschaftung der Stadt. «Ob die Vignette gestohlen oder nicht angebracht wurde, sehen wir natürlich nicht.»

Ist dir das schon einmal passiert? Ja, leider! Ich musste eine Busse zahlen. Ich benutze eh die offiziellen Säcke. Ich habe noch keine Busse erhalten. Ich kenne jemanden, dem das passiert ist.

Betrugsversuch: Marke übers Onlineformular oder per Telefon

Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnkomplexes «Trubehöfli» in Kriechenwil bei Laupen ist zudem eine weitere ungewöhnliche Masche aufgefallen: Sie fanden ein Schreiben in ihrem Briefkasten, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass die Abfallmarken ab sofort nur noch online via Formular oder über eine Telefonnummer bezogen werden könnten. Dabei handelte es sich jedoch um einen Betrugsversuch durch falsche Anbieter, die mit den Vignetten Geld machen wollten. Die Gemeinde informierte daraufhin die Bevölkerung mittels Streuzettel und auf der Homepage über den Betrugsversuch.

Autobahnvignette als Vorbild

Aufgrund mehrerer Meldungen, dass Vignetten vom Sperrgut abgelöst wurden, überarbeitete Luzern bereits die Sperrgutmarke. Die neue sei nun perforiert, was das Ablösen der Marken erschweren soll. Als Vorbild diente die Autobahnvignette.

In Biel sehe man derzeit jedoch keinen Handlungsbedarf. 2020 seien die Vignetten komplett erneuert und der Kopierschutz überarbeitet worden. Es werde zudem ein spezieller Klebstoff verwendet, der schweizweit für Gemeindegebührenmarken eingesetzt werde.

Aktivier jetzt den Bern-Push!