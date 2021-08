Grow Up : So kriegst du als Gartenbesitzer keinen Zoff mit deinen Nachbarn

Die Freiheiten im eigenen Garten sind nicht grenzenlos – schon gar nicht auf der gemeinsam genutzten Rasenfläche. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Darf ich die Pflanzen vom Nachbarn zurückschneiden?

Auf deiner Seite eigenmächtig Sträucher und Bäume zu trimmen, ist auf jeden Fall erlaubt. Jedoch besprichst du die Sache am besten zuerst mit deinen Nachbarn, denn diese fühlen sich geschätzt, wenn man sie in Pläne einweiht und sie nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellt. Und sollte die Pflanze danach stark verunstaltet sein oder gar sterben, ginge dies allenfalls sogar als Sachbeschädigung durch. Und übrigens: Falls an Nachbars Baum Früchte wachsen, bist du berechtigst, alles zu pflücken, was in deinen Garten ragt.