Am Samstag : So läuft die Proklamation von König Charles III. ab

1 / 7 Die Proklamation von Prinz Charles wird um einen Tag verschoben. Der 73-Jährige wird offiziell am Samstag zu König Charles III. erklärt. IMAGO/i Images Jahrzehnte stand er im Schatten seiner Mutter Queen Elizabeth. In dem Moment, als die Monarchin jedoch starb, ging der britische Thron sofort und ohne Zeremonie an den ehemaligen Prinzen von Wales über. IMAGO/Cover-Images Mit 73 Jahren übernimmt er damit die Regentschaft des Vereinigten Königreichs. Getty Images

Darum gehts Nach dem Tod von Queen Elizabeth II übernimmt Prinz Charles (73) den britischen Thron.

Bis er jedoch offiziell zum König ernannt wird, muss er eine Reihe an traditionellen Schritten durchlaufen.

Am Samstag soll im St. James’s Palace seine Proklamation stattfinden.

Die Welt trauert um Queen Elizabeth, genauso wie ihr Sohn Charles. Doch auf dem 73-Jährigen liegt nun ein grosses Erbe. In dem Moment, als die Monarchin ihren letzten Atemzug tat, ging der Thron sofort und ohne Zeremonie an den ehemaligen Prinzen von Wales über. Zwar wurde er sein ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet, doch neben der grossen Trauer um seine Mutter muss Charles nun professionell dem strengen königlichen Protokoll Folge leisten.

Da der Tod der 96-Jährigen bereits am Donnerstag um 18.31 Uhr (Ortszeit) bekannt gegeben wurde, wurde auch die Planung der kommenden Tage, die sogenannte «Operation London Bridge», verschoben. Gemäss BBC ist der Todestag der Königin, der D-Day +0 genannt wird, nun der Freitag. Mit dieser Verschiebung wird Prinz Charles daher erst am Samstag, dem D-Day +1, offiziell zum König ausgerufen. Seine Proklamation wird im St. James’s Palace in London vor einem zeremoniellen Gremium geschehen.

«God save the King»

Dieser sogenannte Beitrittsrat besteht laut dem britischen Nachrichtensender aus Mitgliedern des Privy Council – einer Gruppe hochrangiger, ehemaliger und gegenwärtiger Abgeordneter sowie einigen hochrangigen Beamten, Hochkommissaren des Commonwealth und dem Oberbürgermeister von London.

Bei diesem Treffen wird der Tod von Queen Elizabeth vom Lord President of the Privy Council – aktuell Penny Mordaunt MP – bekannt gegeben und eine Proklamation (öffentliche und amtliche Verkündigung) verlesen. Der Wortlaut kann sich dabei zwar ändern, doch traditionell beinhaltetet sie unter anderem eine Reihe an Gebeten und Versprechen. Anschliessend wird sie von hochrangigen Persönlichkeiten unterzeichnet – darunter die Premierministerin Liz Truss und der Erzbischof von Canterbury.

Zusammen mit dem geheimen Rat nimmt der neue König Charles III. an einer weiteren Sitzung des Beitrittsrates teil. Hierbei gibt der König eine Erklärung ab und wird gemäss einer Tradition aus dem frühen 18. Jahrhundert einen Eid leisten, die Church of Scotland zu bewahren. Nach einer Trompeterfanfare wird Charles öffentlich zum neuen König erklärt und erstmals seit 1952 wird «God save the King» gerufen und die angepasste Nationalhymne mit den Worten «God save the King» gespielt. Seine offizielle Krönungszeremonie soll innerhalb eines Jahres stattfinden.