Neu zum Streamen

So läuft ein Dating-Crashkurs in Johannesburg

Zwei Freundinnen stürzen sich in einer südafrikanischen Rom-Com in die Dating-Welt, ausserdem setzt sich eine geheime Organisation gegen Ungerechtigkeit ein – das gibts neu zum Streamen.

«Seriously Single»

Dineo (Fulu Mugovhani) glaubt an die eine grosse Liebe und will nach mehreren gescheiterten Beziehungen heiraten: In ihrem Partner Lunga (Bohang Moeko) scheint sie endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben – bis sie merkt, dass er seine Zukunft mit einer anderen Frau plant.