Max Simonischek berichtet

So läuft ein Filmdreh in Corona-Zeiten

Mobile Waschbecken, «Hygiene-Aufpasser» und umgeschriebene Szenen – auf dem Filmset ist während der Corona-Krise nichts mehr, wie es einmal war.

«Zwingli»-Star Max Simonischek stand gerade vor der Kamera in Hamburg, als Corona nahezu alles in Europa lahmlegte. Doch die ZDF-Produktion «Sarah Kohr», in der Simonischek die Episodenhauptrolle spielt, machte weiter – es war eine der letzten Drehs in Deutschland, der fast bis Ende März durchgezogen wurde.

Die Stimmung sei schon da äussert seltsam gewesen. «Ich war in meinem Hotel gefühlt der einzige Gast. Bar und Restaurant im Haus waren zu. Es war wie in einer Geisterstadt», sagt der 37-Jährige.

Dann kam der Lockdown und damit das endgültige Drehverbot in Hamburg. Lange war ungewiss, wie und ob es weitergehen kann. Am 11. Mai war es dann soweit. Bevor es losging, wurde der Schauspieler auf das Virus getestet, wie alle Mitglieder des Filmteams. Der Schweizer musste zudem per Unterschrift bestätigen, sich an bestimmte Verhaltensregeln zu halten, die in einem Manifest festgehalten wurden.