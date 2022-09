Regnerische Herbsttage: So lange dauert das regnerische Schmuddelwetter noch an

Eine Warmfront, die von Westen her kommt, sorgt am Mittwoch für flächendeckende Regenfälle.

Die Schneefallgrenze schwankt währenddessen ziemlich stark und befindet sich zwischen 1500 und 2200 Metern Höhe. Auch gab es vielerorts starken Wind; so wurden in Homburg TG Windspitzen von 68 km/h gemessen. Mit jeweils 67 km/h gab es auch in Visp VS, in Schaffhausen SH und am Zürcher Flughafen starke Böen.