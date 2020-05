Gastronomen in der Corona-Krise

«So lange es für uns reicht, soll es auch für andere reichen»

Sylvia Vonlanthen hat Anfang 2020 ein Gastro-Atelier eröffnet. Dann kam der Lockdown. Nun liefert sie Risotto aus, an Bedürftige sogar gratis. Parallel dazu gibts einen Lieferservice von Sternekoch Erik Schröter. Die Nachfrage geht durch die Decke.

«Sich nicht darin verlieren»

Statt sich kreativen Gerichten widmen zu können, musste nun eine schnelle Lösung für den Betrieb in der Krise her. Diese fand Vonlanthen im Bekochen des Basler Quartiers St. Johann. «Ich wurde von Leuten angefragt, ob ich für sie kochen kann. Plötzlich fragten Leute von überall an», erinnert sie sich. Kurze Zeit später lieferte sie Risotto an die ganze Stadt. Das Besondere: Bedürftige können bei Vonlanthen die Mahlzeiten einmal in der Woche gratis beziehen. Wer helfen will, kann mehr bezahlen, als er bestellt hat.