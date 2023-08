Kanton Zug: Nach Polizeikontrolle brauchte es sofort einen Ersatzchauffeur

Ein Carchauffeur wurde am Sonntag von der Verkehrspolizei der Stadt Zug kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann vom 1. Juli bis 5. August durchgearbeitet und somit während 36 Tagen keine Pause gemacht hatte.

Der 36-Jährige arbeitete in dieser Zeit als Carchauffeur, als Busfahrer einer Regionallinie des öffentlichen Verkehrs und auch noch in einer Werkstatt. In der Schweiz gilt jedoch die Regel, dass nach maximal sechs Tagen eine Arbeitspause eingelegt werden muss.