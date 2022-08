Energiekrise: So lange kann die Schweiz sich selber mit Strom versorgen

Es stellt sich deshalb die Frage: Wie lange könnte die Schweiz ihren Energiebedarf selber decken? Laut der Energiestatistik des Bundes verbrauchte die Schweiz in den letzten fünf Wintern im Schnitt 33,8 Gigawattstunden Strom. Davon konnte die Schweizer Stromproduktion rund 90 Prozent selber abdecken. Es mussten also lediglich zehn Prozent, respektive circa 3,8 Gigawattstunden aus dem Ausland importiert werden. Die Schweiz käme demzufolge relativ lange ohne ausländischen Strom aus.

Stromprobleme der EU gefährden Schweiz

Doch die Sache hat einen Haken, wie Energieexperte Michael Höckel von der Berner Fachhochschule sagt. «Stromverbrauch und Stromproduktion müssen ständig im Gleichgewicht sein. Der Bedarf an zusätzlichem Strom aus dem Ausland kann in manchen Wochen wesentlich höher sein.» Da die Kraftwerkskapazitäten in Europa derzeit knapp seien, kann in Kälteperioden oder im Falle des Ausfalls von eigenen Kraftwerken die Versorgung der Schweiz mit elektrischer Energie gefährdet sein, sagt Höckel. «Denn auch wenn die Speicherkraftwerke (Stauseen) ihre Leistung schnell erhöhen können, dürfen sie dann nicht vollständig entleert werden.» Ansonsten fehle ihre Leistung nämlich im Frühling, so Höckel.