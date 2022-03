Es trifft die Schwächsten : So lange kann sich Russland noch Medikamente leisten

Die harten Sanktionen im Ukraine-Konflikt wirken sich jetzt auf die russische Zahlungsfähigkeit aus. Wenn Russland pleite geht, wird das laut dem Experten für Wirtschaftsethik an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Universität Basel vor allem die Schwächsten im Land treffen.

Durch die Sanktionen gegen Russland kann es dazu kommen, dass der Staat die Medikamente nicht mehr zum Weltmarktpreis einkaufen oder keine passenden Alternativen beschaffen kann, erklärt der Experte für Wirtschaftsethik Dr. Markus Brenner. Dies kann tödliche Auswirkungen auf etwa Leute haben, die regelmässig Herzmedikamente oder Ähnliches nehmen müssen. Vorstellbar ist auch, dass der russische Staatsapparat Gelder, die für medizinische Zwecke vorgesehen sind, bald in die Finanzierung des Krieges ableiten wird.

Der Verband Interpharma vertritt rund 24 Pharmaunternehmen der Schweiz. Darunter beispielsweise Roche, welches auch Medikamente nach Russland liefert. Ob sich Russland Medikamente bald nicht mehr leisten kann: «Ich bin nicht sicher, ob wir bereits in der Situation sind, dass Russland nicht zahlungsfähig ist, von der Zahlungskraft her. So wie ich es beurteile, ist es eher die Situation der Zahlungsmöglichkeiten vom Umgang damit», sagt der Interpharma-CEO René Buholzer gegenüber 20 Minuten.