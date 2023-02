Erdbeben in Türkei und Syrien: So lange können Verschüttete unter den Trümmern überleben

Bei einem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind über 11'000 Menschen ums Leben gekommen.

Herr Stöbe, wie lange kann ein Mensch unter Trümmern überleben?

Welche Faktoren spielen hier eine Rolle?

Sauerstoff spielt eine wichtige Rolle. Wenn Häuser bei Erdbeben einstürzen, können Hohlräume verbleiben, die den Verschütteten mehr Sauerstoffzufuhr ermöglichen. Ebenso spielt die Temperatur eine Rolle. Während es bei Kälte zu Unterkühlungen und in der Folge zu Herzrhythmusstörungen, Kreislaufstillständen oder Herzstillstand kommen kann, führt Hitze beispielsweise rascher zu Dehydrierung. Der gesundheitliche Zustand ist ein weiterer Faktor. Neben chronischen Krankheiten stellt sich die Frage nach der Schwere der erlittenen Verletzungen. Hohlräume können zwar vor Quetschungen schützen, wer jedoch Verletzungen erleidet, die mit einem hohen Blutverlust einhergehen, ist schneller am Ende seiner Kräfte. Letztendlich stellt sich auch die Frage, ob die Verschütteten noch irgendwie Zugang zu Nahrungsmitteln und Getränken haben. Ohne Nahrung können Menschen bis zu zwei Wochen auskommen, ohne Flüssigkeit hingegen nur zwei bis drei Tage.

Wie gehen die Rettungskräfte vor? Was muss beachtet werden?

Die Verschütteten müssen zunächst lokalisiert werden. Durch Rufe, Klopfzeichen und Handys können sie sich bemerkbar machen. Auch Spürhunde können zu den Verschütteten führen. Im Anschluss müssen die Rettungskräfte zu den Menschen vordringen. Mit schweren Bergungsgeräten, und indem Trümmerteile von Hand weggeräumt werden. Hier braucht es viel Vorsicht, damit die Verschütteten nicht zusätzlich verletzt werden. Ist man zu der Person vorgedrungen, muss diese vorsichtig geborgen werden. Auch wenn die Person äusserlich unversehrt aussieht, kann sie beispielsweise innere Blutungen und Quetschungen erlitten haben, die lebensbedrohlich sind. In diesen Momenten ist es wichtig, die geborgene Person so schnell wie möglich medizinisch zu versorgen, entweder in einem Spital oder in einer dafür eingerichteten Räumlichkeit.