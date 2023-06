So lange musst du arbeiten, bis du deine Steuern zahlen kannst

Der Millionär Kjartan Aas (62) ist in die Schweiz gezogen, weil er in Andermatt gegenüber Norwegen jeden Tag 2700 Franken weniger Steuern bezahlt.

Der Tax Independence Day ist laut der Credit Suisse der Tag, an dem Steuerzahlende in der Schweiz das Geld zum Bezahlen der Steuern und der obligatorischen Sozialabgaben (AHV, IV, EO und ALV) für das laufende Jahr verdient haben. Dabei gilt die Annahme, dass jeder Steuerzahler vom 1. Januar an erwerbstätig ist und sein Erwerbseinkommen zuerst ausschliesslich zum Bezahlen der Steuern verwendet.

Beispiel 1: Ledige Person, 75’000 Franken Einkommen

Ledige Personen haben ihre Steuern am schnellsten im Kanton Zug abbezahlt – nach weniger als 50 Tagen. Im Kanton Neuenburg dauert es mit über 95 Tagen fast doppelt so lange. Im Mittelfeld des CS-Rankings liegen die Kantone Tessin, Luzern und St. Gallen, wo es rund 75 bis 79 Tage dauert.

Beispiel 2: Ehepaar ohne Kinder, 150’000 Franken Einkommen

Ehepaare ohne Kinder haben am längsten, um den Tax Independence Day zu erreichen: Im Kanton Zug fällt er auf den 20. Februar, in Zürich auf den 14. März. Wer in den Kantonen Solothurn, Waadt, Bern und Neuenburg wohnt, muss hingegen bis in den April für die Steuern arbeiten.