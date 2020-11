So wurden Stand Donnerstagmorgen bei der Messstation Basel-Binningen 120’833 Sonnenminuten gemessen. Der bisherige Rekord von 2003 wurde damit förmlich pulverisiert.

Goldene Stunde in Basel: Dieses Jahr schien die Sonne über dem Rheinknie so lange wie noch nie seit Messbeginn 1886.

Am Donnerstagmorgen vermeldete Meteonews auf Twitter, dass Basel dem sonnenreichsten Jahr aller Zeiten entgegensteuert. So wurden Stand Donnerstagmorgen bei der Messstation Basel-Binningen 120’833 Sonnenminuten gemessen. Der bisherige Rekord von 2003 wurde damit förmlich pulverisiert. Damals ging das Jahr mit 120’205 Sonnenminuten zu Ende. Und bis Ende Jahr kommen noch einige Stunden dazu, obschon die Tage noch kürzer werden.

Für einen Platz an der Spitze im Schweizer Sonnenranking reicht das allerdings noch nicht. Am Donnerstag meldete auch die Wetterstation auf dem Hörnli im Kanton Zürich einen Jahresrekord von rund 2080 Stunden. Das sind fast 4000 Minuten mehr, als in Basel-Binningen bis dato gemessen wurden. Ausgerechnet Zürich steht den Baslern vor der Sonne.