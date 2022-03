«Oft länger gut» – So lange sind Joghurt, Milch und Cola wirklich haltbar

Darum hat Lidl rund 50 Produkte mit dem Logo «Oft länger gut» beschriftet. Dafür arbeitet der Discounter mit dem Unternehmen Too Good To Go zusammen. Ziel sei es, alle Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) mit dem Label zu versehen, wie es auf Anfrage heisst.

Dabei gibt ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung an, den Hinweis zur längeren Haltbarkeit von Lebensmitteln zu beachten: 73 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer folgen dem Label «Oft länger gut», wie eine Verbraucherstudie von Too Good to Go und Danone zeigt.