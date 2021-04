40-Jähriger tot : DJ erschossen – Insider sagt, wie die illegalen Marbella-Partys laufen

Im südspanischen Ferienort Marbella wurde während einer illegalen Party in einer Villa ein DJ getötet. Nun erfuhr die «Bild»-Zeitung, wie diese Partys organisiert werden.

An einer illegalen Party bei Marbella wurde ein spanischer DJ erschossen: Ein Mann hatte in die Decke geschossen, ein Querschläger traf das Opfer in den Hals.

An einer Party in einem Vorort der spanischen Küstenstadt Marbella wurde in der Nacht auf Montag ein DJ erschossen. Der 40-jährige José Maria Ares alias DJ JM Ares wurde getötet, während er am Auflegen war. Angeblich wurde er von einem von drei Projektilen in den Hals getroffen, die ein Gast während eines Streits im Nebenraum gegen die Decke abgefeuert hatte – eines davon prallte ab und traf Ares so unglücklich, dass dieser noch vor Ort verstarb. Als die Polizei am Tatort eintraf, stiessen sie auf den Leichnam des DJs. Die Gäste hatten nach dem tödlichen Zwischenfall schon längst das Weite gesucht.