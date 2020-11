Vor den Weihnachtsferien sollen die Menschen möglichst in eine mehrtägige freiwillige Selbstquarantäne gehen. Mit der Selbstquarantäne soll die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden. Im Länderentwurf steht: «Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, diese Massnahme individuell für sich selbst zu prüfen und im Interesse und zum Schutz der Menschen, die man zu Weihnachten treffen möchte, umzusetzen.» Die Schulferien werden vorgezogen, um die Selbstquarantäne so einfach wie möglich zu gestalten.