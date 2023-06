Reise-Outfits für die Ferien

Ob du mit dem Nachtzug durch Europa fährst oder mit dem Flugzeug die schönsten Strände der Welt erkundest: Für die Reise zur Wunschdestination muss ein bequemes Outfit her. Egal, wie du gerne verreist – wir zeigen dir, wie du gut gestylt ans Ziel kommst.

Für Eleganz-Enthusiasten

Ganz wie Karl Lagerfeld verzichtest du in deinem Leben auf Trainerhosen. Auch im Flugzeug sieht man dich eher in Jeans als im lockeren Sport-Ensemble. Du willst auch nach einem Langstreckenflug frisch und gestylt aussehen.

Verreist du dieses Jahr in die Ferien?

Ein Key-Piece im Styling-Rezept für einen eleganten Look ist der Trenchcoat. Dieser schützt dich vor Temperaturschwankungen, passt aber auch zum luftigen Look und verleiht sogar Jeans und T-Shirt Eleganz. Ein Dad-Cap sieht cool aus und sorgt dafür, dass deine Haare auch nach mehreren Stunden Reise ordentlich versorgt sind.

Eine Sonnenbrille hilft, wenn es mit dem Schlafen während der Reise nicht so ganz geklappt hat.

Damit du auch nach mehreren Stunden in der Luft zur Gepäckausgabe schwebst, empfehlen sich ein Paar Stützstrümpfe. Klingt unsexy, doch Kompressionssocken fördern die Blutzirkulation und helfen so gegen müde Beine.

Für Trend-Traveler

Du bist in deiner Mode-Wahl gerne mal mutig und trägst die neusten Trends schon, während alle anderen noch darüber nachdenken. Georgina Rodríguez, die Frau von Cristiano Ronaldo, trägt auch zum Fliegen den angesagten Trend vom sichtbaren Tanga . Dazu kombiniert die Influencerin einen bequemen Athleisure-Look aus Sport-Shorts und Sport-BH. Der Bolero im trendigen 2000er-Vibe macht das Outfit komplett und wärmt, wenn die Klimaanlage auf Hochtouren läuft.

Du magst es lieber oversized statt kurz? Auch der lockere Look in XXL eignet sich prima für die nächste Reise. Stylistin Emili Sindlev setzt auf die Cargohose und kombiniert dazu Käppi, Strickpullover und Retro-Sneakers.

Dieser String ist so hübsch, dass er gerne hervorlinsen darf: String «Avero», Fr. 59.90 von Beldona

Bietet Komfort, Style und Platz in den Hosentaschen: Parachute Cargohose, Fr. 49.90 von Bershka bei Zalando

Für Komfort-Königinnen

Du bist gerne bequem unterwegs. Bei deinem Komfort machst du auch beim Reisen keine Abstriche. Bella Hadid jettet regelmässig durch die Welt und setzt ebenfalls auf ein bequemes Styling. Zum klassischen Outfit aus Leggings, Shirt und Hoodie kombiniert das Model eine Kappe, Ballerinas und Stulpen im Balletcore-Style. Dieser Look ist nicht nur bequem, sondern liegt auch im Trend und ist noch dazu praktisch: Stulpen, Kappe oder Hoodie können im Handumdrehen abgezogen werden, wenn dir zu warm wird.

Für den gemütlichen Look aus Leggings oder Trainerhosen lohnt es sich, das Outfit gleich Ton-in-Ton zu stylen. So passt das Ganze automatisch perfekt. Chiara Ferragni befolgt dieses Styling-Rezept und bricht den lockeren Look mit einer Lederjacke.