Dipti ist in Mysore im Süden von Indien aufgewachsen, dem Ursprungsland des Hinduismus. In der Religion vereinen sich verschiedene Gruppen von Gläubigen. Obwohl sie nicht alle an dasselbe glauben, gehören sie der gleichen Glaubensrichtung an. Im Hinduismus gibt es nämlich nicht nur einen Gott, sondern mehr als drei Millionen Göttinnen und Götter. Die Hindus können sich selbst für eine*n entscheiden.