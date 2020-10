Gerade mal 0,2 Prozent der Schweizer Bevölkerung gehört der jüdischen Glaubensgemeinschaft an. Ein Grossteil davon lebt in Basel, Genf und Zürich. In letzterer Stadt ist auch Ronny Pifko zu Hause. Gross geworden ist er im für Juden bekannten Stadtteil Zürich Wiedikon. Auch heute noch lebt er mit seinen drei Kindern und seiner Frau im Kreis 3, arbeitet als Selbstständiger in der Immobilienbranche und geht bis zu sechsmal täglich in die Synagoge.

Mit Vorurteilen würden Juden regelmässig konfrontiert. Zum Beispiel damit, warum sie sich von der restliche Gesellschaft in Zürich abschotten würden. Ronny verneint, meint aber, man müsse alles zu Fuss erreichen können. Denn am heiligsten Tag, dem Sabbat, werden laut der Tora keine Verkehrsmittel und kein Strom benutzt. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt im Judentum seien sehr stark. Man unterstütze sich, helfe sich gegenseitig aus, verfügt sogar über einen eigenen und gut organisierten Notfalldienst, der von Freiwilligen geführt wird. Die meisten jüdischen Männer in Zürich sind in einem Whatsapp-Gruppenchat. Man kenne sich in Wiedikon. Man kenne das Judentum und studiere in jeder freien Minuten in der Tora.