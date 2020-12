Der Islam gehört nach den christlichen Glaubensgemeinschaften zu den grössten Religionen hierzulande. Saabik Ali (30) lebt seit seiner Kindheit in Luzern, arbeitet als Poetry-Musiker und engagiert sich in der nahe gelegenen Moschee. Seinen Glauben lebt er auch in seiner Musik aus, rezitiert Verse aus dem Koran und trägt sie singend dem Publikum vor.