Ausgangssperre in Frankreich : So leer ist Paris jetzt nach 21 Uhr

Seit Samstag gilt in Frankreich eine nächtliche Ausgangssperre. Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen dürfen sich Personen ab 21 Uhr nur noch aus triftigen Gründen draussen aufhalten.

Wegen der drastisch steigenden Corona-Zahlen gilt in Paris und anderen französischen Städten nun eine nächtliche Ausgangssperre. Die neue Regelung trat in der Nacht zu Samstag um Mitternacht in Kraft. Die Ausgangssperre gilt für mehrere Wochen zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Zu dieser Zeit dürfen sich Menschen nur aus einem triftigen Grund vor der Tür aufhalten. Auch ein Gesundheitsnotstand ist seit diesem Samstag wieder in Kraft. Mit ihm kann die Regierung Einschränkungen per Verordnung durchsetzen.