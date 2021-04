Tiefster Wert seit 2011 - So leer wie im Corona-Jahr waren die Gefängnisse schon lange nicht mehr

1 / 5 Im Jahr 2020 traten weniger Menschen den Gang ins Gefängnis an. Tamedia Die Zahl der inhaftierten Personen am 31. Januar 2021 sank auf 6316: das ist der tiefste Wert seit 2011. Tamedia/Nicola Pitaro Insgesamt gibt es in der Schweiz 92 Strafanstalten. Die grösste befindet sich in Regensdorf im Kanton Zürich. Sie umfasst fast 400 Plätze. Tamedia/Emanuel Ammon

Darum gehts Die Schweizer Gefängnisse weisen zurzeit eine tiefe Belegungsquote aus.

Grund dafür dürfte die Corona Pandemie sein. Im vergangenen Jahr haben die Straftaten abgenommen und die Behörden schoben teilweise Strafen auf.

Seit 2011 waren nicht mehr so wenige Menschen inhaftiert.

Im letzten Jahr bewegten sich wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen im öffentlichen Raum. Ein ähnliches Bild ergab sich in den Schweizer Gefängnissen: 6316 Menschen sassen am 31. Januar 2021 in diesen eine Strafe ab. Das ist der tiefste Wert seit dem Jahr 2011. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Quote um über acht Prozentpunkte ab.

Nachzulesen ist dies in einem neuen Bericht des Bundesamtes für Statistik (BFS). Die Anzahl der Straftaten in der Schweiz ging demnach im vergangenen Jahr ebenfalls zurück – zum achten Mal in Folge –, und zwar um zwei Prozent. Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Statistik wird klar, wenn man sich die verübten Straftaten während der ausserordentlichen Lage letztes Jahr anschaut (Mitte März bis Mitte Juni 2020): Ganze 21 Prozent weniger Straftaten wurden in diesem Zeitraum registriert, wie der Verband Schweizer Polizeibeamter (VSPB) in einer Medienmitteilung im März bekanntgab.

Geschlossene Grenzen massgeblicher Treiber des Rückgangs

Die Anzahl der Gefängnisplätze in der Schweiz ist in den letzten Jahren in etwa proportional mit der Bevölkerungszahl gestiegen. Als die Pandemie im vergangenen Frühling lostrat, wurden viele kürzere Strafen aufgeschoben, um die Gefahr von Ansteckungen zu mindern. Insgesamt verkürzte sich gemäss des BFS die durchschnittliche Anzahl der Hafttage um acht Prozent. Die Strategie ging auf: Die Zahl der Ansteckungen blieb zumindest in den Ostschweizer Kantonen klein, wie der Sekretär des Ostschweizer Strafvollzugs gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärt.

Offen bleibt, ob die Polizei im vergangenen Jahr stärker mit der Durchsetzung der Massnahmen beschäftigt war, oder ob tatsächlich weniger Menschen kriminell geworden sind. Sicher ist, dass die Einreisebestimmungen in die Schweiz den Kriminaltourismus erschwerten. Bei den Einbruchsdiebstählen wurde denn auch ein Minusrekord erzielt: Noch nie wurde in der Schweiz so selten eingebrochen. Auch in umgekehrter Richtung spielten die geschlossenen Grenzen eine Rolle: Mit 115 Personen sassen nur halb so viele Menschen in Ausschaffungshaft wie im Vorjahr. Insgesamt verzeichnete die Sparte der «Zwangsmassnahmen gemäss Ausländer – und Integrationsgesetz» den grössten Rückgang in der Kriminalstatistik (- 57 Prozent).

Nur einem Häftling gelang die Flucht

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zieht der Präsident der Kantonalen Polizeikommandanten, Mark Burkhard, eine direkte Verbindungslinie von den tiefen Zahlen zum Coronavirus. Dieses hätte die Leute vorsichtig gemacht, weniger von ihnen hätten sich im öffentlichen Raum aufgehalten.

In der Schweiz gibt es insgesamt 92 Haftanstalten: Die grösste davon ist die Justizvollzugsanstalt Pöschwies im zürcherischen Regensdorf mit 397 Plätzen. Interessantes hat der «Tages-Anzeiger» in den Randnotizen der bundesamtlichen Statistik gefunden: 2020 gelang zwölf Personen die Flucht aus einem Schweizer Gefängnis. Nur ein Häftling konnte sich aber erfolgreich absetzen und untertauchen.